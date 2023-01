Legende: Traf zum zwischenzeitlichen 1:0 Breel Embolo. IMAGO / PanoramiC

Frankreich: Embolo trifft für Monaco

Breel Embolo hat beim 2:2 bei Lorient seinen 8. Saisontreffer erzielt. Der Schweizer Nati-Stürmer brachte Monaco nach rund einer Stunde mit 1:0 in Führung und wurde kurz darauf ausgewechselt. Lorient drehte das Spiel in der Folge mit einem Doppelschlag (76./77.) zu seinen Gunsten, ehe der eingewechselte Wissam Ben Yedder in der Nachspielzeit Monaco noch einen Punkt rettete. Einen ungemütlichen Abend erlebte Jonas Omlin. Der Torhüter kassierte mit Montpellier gegen Nizza (mit Jordan Lotomba) eine 1:6-Klatsche. Lionel Messi kam beim 2:0 von PSG gegen Schlusslicht Angers erstmals seit dem Weltmeistertitel wieder zum Einsatz und trug sich sogleich in die Torschützenliste ein.

Resultate Ligue 1 Ligue 1

Spanien: Cömert scheitert im Super-Cup

Titelverteidiger Real Madrid steht erneut im Final des spanischen Supercups. Der Meister bezwang im ersten Halbfinal im König-Fahd-Stadion von Riad in Saudi-Arabien Valencia mit 4:3 im Elfmeterschiessen. Nach 120 Minuten hatte es 1:1 gestanden. Eray Cömert spielte bei Valencia durch und setzte im Penaltyschiessen seinen Versuch über das Tor.