Legende: Musste am Samstag gegen Leverkusen verletzt raus Breel Embolo. imago images

Deutschland: Embolo fehlt Gladbach gegen Bremen

Borussia Mönchengladbach muss im Bundesliga-Spiel bei Werder Bremen am Dienstag auf Breel Embolo verzichten. Der Schweizer hat sich beim 1:3 gegen Bayer Leverkusen am Samstag eine Wadenprellung zugezogen. Gladbach ist durch diese Niederlage auf Platz 5 zurückgefallen.

Deutschland: Wolfsburg vorläufig ohne Mehmedi

Admir Mehmedi steht dem VfL Wolfsburg für das Bundesliga-Spiel vom Dienstag bei seinem Ex-Klub Bayer Leverkusen nicht zur Verfügung. Der Schweizer habe Probleme an der Achillessehne, teilte VfL-Trainer Oliver Glasner am Montag Medienvertretern bei einer Telefonkonferenz mit.

Italien: Milans Ibrahimovic droht Verletzungspause

Starstürmer Zlatan Ibrahimovic (38) hat sich beim Mannschaftstraining seines Arbeitgebers AC Mailand am Montag an der Wade verletzt. Eine genaue Untersuchung soll am Dienstag erfolgen. Laut italienischen Medien besteht die Sorge, dass er sich an der Achillesferse verletzt hat und länger ausfällt.