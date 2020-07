Spanien: Emery neuer Villarreal-Trainer

Unai Emery wird neuer Trainer bei Villarreal. Wie die Spanier mitteilten, unterschrieb der 48-Jährige einen Vertrag für die nächsten 3 Saisons. Emery, als Trainer dreimaliger Europa-League-Sieger mit Sevilla, hatte zuletzt bei Arsenal und PSG an der Seitenlinie gestanden. Vergangene Woche hatte Villarreal trotz erfolgreicher Qualifikation für die Europa League Trainer Javi Calleja entlassen.

Ukraine: Lucescu übernimmt Dynamo Kiew

Mircea Lucescu kehrt in die Ukraine zurück und wird Trainer bei Dynamo Kiew mit einem Zweijahresvertrag. Zuvor hatte der 74-jährige Rumäne mit Schachtar Donezk insgesamt acht Meistertitel gefeiert. Seit seiner Entlassung als Nationaltrainer der Türkei im Februar 2019 war Lucescu ohne Job.

Ecuador: Cruyff demissioniert

Jordi Cruyff hat nach nur rund einem halben Jahr - und drei Monate vor Beginn der WM-Qualifikation in Südamerika - seinen Posten als Nationalcoach in Ecuador aufgegeben. Der Sohn des legendären Niederländers Johan Cruyff leitete in dieser Zeit kein einziges Spiel, nicht einmal ein Training der Mannschaft. Jordi Cruyff wurde Anfang Jahr mit Blick auf ein langfristiges Projekt vorgestellt. Wegen der Coronavirus-Pandemie war er ab März in Spanien, um sich um seine Familie zu kümmern. Letzte Woche wurde er in Ecuador vergeblich erwartet.

Deutschland: Captain verlässt Augsburg

Augsburg trennt sich von Captain Daniel Baier. Sein bis Juni 2021 laufender Vertrag wird «in gegenseitigem Einvernehmen» aufgelöst. «Wir haben gemeinsam entschieden, dass ich nach über 11 Jahren beim FC Augsburg einer Verjüngung des Kaders nicht im Wege stehen möchte», sagte Baier. Bei einem Abschiedsspiel soll der 36-Jährige gebührend geehrt werden.