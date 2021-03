England: Rui Patricio mit Glück im Unglück

Wolverhampton-Goalie Rui Patricio ist bei seinem Zusammenprall am Montag ohne eine ernsthafte Kopfverletzung davongekommen. «Er ist bei Bewusstsein. Er erinnert sich, was passiert ist, also haben sie mir gesagt, dass er okay ist. Er wird sich erholen», sagte «Wolves»-Trainer Nuno Espirito Santo nach der 0:1-Niederlage gegen Liverpool. Patricio war in der 88. Minute bei einer Abwehraktion mit seinem Captain Conor Coady zusammengeprallt und hatte das Knie des Verteidigers gegen den Kopf bekommen. Patricio war nach rund 12-minütiger Behandlungspause mit Halskrause und unter Sauerstoffzufuhr vom Platz getragen worden.

Legende: Schockierende Bilder Wolves-Torhüter Rui Patricio krachte mit seinem Mitspieler Conor Coady zusammen und musste nach über 10-minütiger Behandlung vom Platz getragen werden. Keystone

Schweden: Ibrahimovic im Aufgebot

2016 trat Zlatan Ibrahimovic nach der Europameisterschaft aus der schwedischen Nationalmannschaft zurück. 5 Jahre später steht der 39-jährige Stürmer vor seinem Comeback. Der Milan-Legionär wurde am Dienstag sowohl für die WM-Quali-Spiele im März gegen Georgien und Kosovo als auch das Testspiel gegen Estland aufgeboten. «The return of the God», Gottes Rückkehr, kommentierte Ibrahimovic sein Comeback gewohnt unbescheiden auf Instagram. «Ibra» ist mit 62 Toren in 112 Länderspielen Rekordtorschütze Schwedens.

Kroatien: Gefängnis statt Seitenlinie

Mario Gavranovic und Dinamo Zagreb müssen am Donnerstag im Achtelfinal-Rückspiel der Europa League zu Hause ein 0:2 gegen Tottenham wettmachen. Nicht mehr dabei sein wird dann Trainer Zoran Mamic. Er wurde wegen Betrug und Unterschlagung in Millionenhöhe zu einer Gefängnisstrafe von über 4 Jahren verurteilt. Mamics bisheriger Assistent Damir Krznar übernimmt den Cheftrainerposten.