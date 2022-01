Legende: Hat noch nicht genug Roy Hodgson. imago images

England: Hodgson soll Watford vor dem Abstieg bewahren

Roy Hodgson ist neuer Coach des englischen Erstligisten Watford. Am Montag hatte sich der Abstiegskandidat nach nur 112 Tagen von Claudio Ranieri getrennt. Der bereits 74-jährige Hodgson – der in den 90er-Jahren die Schweizer Nati an die WM 1994 und die EM 1996 geführt hatte – war bis im vergangenen Sommer Trainer bei Konkurrent Crystal Palace. Watfords letzter von nur zwei Siegen mit Ranieri auf der Bank liegt bereits mehr als zwei Monate zurück (am 20. November 4:1 gegen Manchester United). In der Tabelle belegen die «Hornets» mit 14 Punkten zurzeit den vorletzten Tabellenplatz der Premier League.

Martial leihweise zu Sevilla

Offensivspieler Anthony Martial wechselt leihweise bis Ende Saison von Manchester United zum FC Sevilla. Der 26-jährige französische Internationale war 2015 zur United gestossen und erzielte in 269 Spielen 79 Tore für die «Red Devils». In dieser Premier-League-Saison stand er allerdings erst zweimal in der Startaufstellung.

