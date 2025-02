Legende: Wird in den nächsten Wochen zusehen müssen Yann Sommer. Imago Images/Goal Sports Images

Serie A: Sommer am Daumen operiert

Goalie Yann Sommer ist am Freitag am rechten Daumen operiert worden. Sein Klub Inter Mailand teilte per Communiqué mit, dass der Bruch erfolgreich behandelt worden sei und die Rehabilitation kommende Woche beginnen werde. Wie lange der 36-Jährige pausieren muss, bleibt weiterhin offen. Die Verletzung am Daumen war am Donnerstagmorgen nach Untersuchungen festgestellt worden.

