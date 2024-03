Legende: Muss sich einer Chemotherapie unterziehen Jean-Paul Boetius. Keystone/EPA/Soeren Stache

Bundesliga: Bittere Diagnose für Boetius

Ex-FCB-Profi Jean-Paul Boetius muss ein weiteres Mal gegen den Krebs kämpfen. Die schon einmal überstandene Krankheit habe in die retroperitonealen Lymphknoten gestreut. Dies teilte der 29-jährige Niederländer bei Instagram mit. «Das heisst, dass ich mich einer Chemotherapie mit anschliessender Rehabilitation unterziehen muss», schrieb der derzeit vereinslose Offensivspieler, dessen Stationen nach Basel Feyenoord, Mainz und Hertha Berlin lauteten. Im Herbst 2022 war bei Boetius ein Hodentumor entdeckt worden, nur vier Wochen später stand er wieder auf dem Platz. «Ich freue mich schon auf den Tag, an dem ich wieder in einem vollen Stadion Fussball spielen kann», teilte Boetius weiter mit.

01:24 Video Archiv: Boetius schiesst Basel in den Cup-Viertelfinal Aus sportlive vom 26.10.2016. abspielen. Laufzeit 1 Minute 24 Sekunden.

Kollers Al-Ahly gewinnt Cup

Marcel Koller hat als Trainer von Al-Ahly mit seinem Team den ägyptischen Cup gewonnen. Das Team aus Kairo setzte sich im Final gegen Stadtrivale Zamalek dank zweier später Tore mit 2:0 durch. Der 63-jährige Koller trainiert Al-Ahly seit September 2022 und gewann seither 7 Titel mit dem ägyptischen Klub.