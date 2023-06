Legende: Jubelt mit seinen Teamkollegen Xherdan Shaqiri (rechts). imago images/USA TODAY Network

MLS: Shaqiri trifft und verliert

Xherdan Shaqiri reist mit einem Erfolgserlebnis im Gepäck zum Zusammenzug der Nationalmannschaft. Dem Offensivspieler von Chicago Fire gelang in der Nacht auf Sonntag gegen Columbus sein 1. Tor in der laufenden Saison der MLS. In der 88. Minute verwertete der 31-Jährige eine Hereingabe mit einem platzierten Schuss von der Strafraumgrenze in die entfernte Torecke zum 1:1. Für einen Punktgewinn reichte Shaqiris 8. Treffer in der nordamerikanischen Profiliga dennoch nicht, weil Columbus in der Nachspielzeit den Sieg sicherstellte. Nach 17 Partien stehen für Chicago Fire erst 3 Siege zu Buche, und seit 6 Spielen ist das Team mittlerweile sieglos.

Serie A: Hellas Verona bleibt erstklassig

Hellas Verona spielt auch in der kommenden Saison in der Serie A. Die Venetier gewannen das Barrage-Spiel gegen Spezia 3:1. Die Partie war notwendig geworden, weil auf diese Saison hin bei Punktgleichheit wieder ein Entscheidungsspiel eingeführt wurde. Auf direktem Weg wurden Cremonese und Sampdoria Genau relegiert. Die drei Aufsteiger sind Frosinone, der FC Genoa und seit Sonntag Cagliari.