Legende: Sorgen für eine Premiere Edina Alves (2.v.r.) und ihre Assistentinnen. imago images

Argentinien: Vier Schiedsrichterinnen pfeifen bei Copa

Zum ersten Mal werden vier Schiedsrichterinnen ein Spiel in der Copa Libertadores der Männer leiten. Dies gab der südamerikanische Verband Conmebol auf Twitter bekannt und nannte die Errungenschaft «historisch!». Das Schiedsrichterinnen-Quartett bilden die Brasilianerin Edina Alves und ihre Assistentin Neuza Back, die bei der jüngsten Klub-WM in Katar zum Einsatz gekommen waren, sowie die beiden Chileninnen Cindy Nahuelcoy als weitere Assistentin und María Belen Carvajal als Vierte Offizielle. Ihre Premiere ist am Donnerstag in der Gruppenphase der Copa Libertadores bei Defensa y Justicia aus Argentinien gegen Independiente del Valle aus Ecuador vorgesehen.

Italien: Costa zurück in die Heimat

Der Brasilianer Douglas Costa spielt bei Juventus Turin auch in der kommenden Saison keine Rolle. Die Italiener leihen den 30-jährigen WM-Teilnehmer von 2018 ein weiteres Jahr aus, diesmal an seinen Jugendklub Gremio Porto Alegre. In der Saison 2020/21 war Costa bei Bayern München nur zu 11 Bundesliga-Einsätzen (1 Tor) gekommen.