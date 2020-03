Legende: Hier geht es 2022 um den Europa-League-Titel Die Puskas Arena in der ungarischen Hauptstadt Budapest. Keystone

Europa-League-Final 2022 in Budapest

Der Europa-League-Final 2022 findet in der Puskas Arena in der ungarischen Hauptstadt Budapest statt. Dies entschied das Uefa-Exekutivkomitee in Amsterdam. Das rund 67'000 Zuschauer fassende Nationalstadion wurde erst im letzten November neu eröffnet. Es wird im kommenden Sommer Schauplatz von 4 Spielen der EM-Endrunde sein. Der Champions-League-Final in 2 Jahren wird wie schon länger bekannt in München stattfinden, der Supercup zwischen den Siegern der beiden Europacup-Wettbewerben steigt im Olympiastadion in Helsinki.

Sturridge 4 Monate gesperrt

Daniel Sturridge wurde vom englischen Fussballverband wegen Verstössen gegen die Wettregeln für 4 Monate gesperrt. Dazu muss der frühere englische Internationale eine Busse von 150'000 Pfund (ca. 185'000 Franken) bezahlen. Sein Vertrag mit dem türkischen Tabellenführer Trabzonspor wurde umgehend aufgelöst.

Schweiz im 1. Topf für die Nations League

Am Dienstag werden die Gruppen der von September bis November 2020 stattfindenden 2. Nations League ausgelost (18 Uhr live, SRF Sport App). Die Schweiz ist im ersten Lostopf zusammen mit Portugal, Niederlande, England.