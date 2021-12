Afrika-Cup: Kontinental-Turnier ohne Spieler aus Europa?

Die in der europäischen Klubvereinigung ECA organisierten Vereine sind nicht gewillt, ihre Spieler für den Afrika-Cup in Kamerun (9. Januar bis 6. Februar) abzustellen. Hintergrund ist das aus Sicht der Klubs unzureichende Corona-Protokoll beim Kontinental-Turnier. Das Turnier mitten in der Saison ist vielen europäischen Klubs ohnehin ein Dorn im Auge. Vor allem in der englischen Premier League, die bis zu 40 Profis abstellen könnte, regt sich Widerstand. Liverpool etwa müsste im schlimmsten Fall in bis zu 5 Ligaspielen unter anderem auf Mohamed Salah und Sadio Mané verzichten.

Legende: Würden ihr Land gerne am Afrika-Cup repräsentieren Die Liverpool-Angreifer Mohamed Salah (Ägypten) und Sadio Mané (Senegal). imago images

Uruguay: Alonso übernimmt Posten als Nationalcoach

Diego Alonso ist neuer Nationaltrainer von Uruguay. Er tritt die Nachfolge des vor einem Monat entlassenen Oscar Tabarez an. Der 46-jährige Alonso war als Trainer zuletzt bei Inter Miami in der Major League Soccer tätig. Für Uruguay bestritt er 8 Länderspiele. Die «Celeste» liegt vor den letzten 4 Spielen in der Ausscheidung in Südamerika auf Platz 7 mit einem Punkt Rückstand auf das viertklassierte Kolumbien. Rang 4 berechtigt zur direkten Qualifikation.