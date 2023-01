Legende: Hat einen neuen Arbeitgeber Sean Dyche. Keystone / AP Photo / Jon Super, File

England: Dyche neuer Cheftrainer bei Everton

Der FC Everton hat den 51-jährigen Sean Dyche als Cheftrainer verpflichtet und damit einen Nachfolger für den entlassenen Frank Lampard gefunden. Der Vertrag mit Dyche läuft bis Sommer 2025, wie der abstiegsgefährdete Premier-League-Klub mitteilt. Dyche war von 2012 bis 2022 Trainer beim FC Burnley.

Spanien: Gattuso nicht mehr Valencia-Coach

Der FC Valencia hat sich von Trainer Gennaro Gattuso getrennt. Das teilte der Klub von Nati-Verteidiger Eray Cömert am Montag mit. Gattuso hatte das Team erst zu Saisonbeginn übernommen. Nach 18 Spielen liegt Valencia in der Liga mit nur fünf Siegen auf Rang 14. Zunächst wird Teammanager Salvador Gonzalez den Trainerposten übernehmen.

Deutschland: Delaney zurück in der Bundesliga

Thomas Delaney kehrt in die Bundesliga zurück. Der 31-jährige Mittelfeldspieler wechselt bis zum Ende der Saison leihweise vom FC Sevilla zur TSG Hoffenheim. Der Däne bestritt bislang 107 Spiele in der Bundesliga für Borussia Dortmund und Werder Bremen. Mit dem BVB gewann er 2021 den DFB-Pokal. Zuletzt stand Delaney mit Dänemark auch an der WM in Katar im Einsatz.

