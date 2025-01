Per E-Mail teilen

Serie A: Veiga von Chelsea zu Juventus

Renato Veiga stand ganz zuoberst auf der Wunschliste von Borussia Dortmund, doch weil keine Einigung erzielt werden konnte, kam der Wechsel zum BVB nicht zustande. Stattdessen zieht es den ehemaligen Basel-Spieler von Chelsea in die Serie A: Der 21-Jährige wechselt leihweise bis zum Ende der laufenden Saison zu Juventus Turin. Gemäss Medienberichten soll die «Alte Dame» 5 Millionen Euro an Chelsea überweisen. Eine Kaufoption besitzt der italienische Rekordmeister nicht. Veiga wird nach Leihende also zu den «Blues» zurückkehren.

