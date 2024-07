Legende: Läuft künftig für Arsenal auf Riccardo Calafiori. IMAGO/Gribaudi/ImagePhoto

Premier League: Calafiori-Wechsel fix

Nach langem Hin und Her ist der Transfer nun offiziell: Der italienische Nationalspieler Riccardo Calafiori hat einen Vertrag beim FC Arsenal unterschrieben. Der 22-jährige Innenverteidiger, nach einer starken Saison beim FC Bologna auch eine der Entdeckungen bei der EM in Deutschland, unterzeichnete einen Vertrag bis 2029. Die Ablöse soll laut Medienberichten bei 40 Millionen Euro plus Bonuszahlungen liegen. Wie viel der FC Basel, für den Calafiori während der Saison 2022/23 gespielt hatte, an dem Millionentransfer dank einer Weiterverkaufsbeteiligung mitverdient, ist nicht bekannt.