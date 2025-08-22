 Zum Inhalt springen

Internationale Fussball-News Ex-Basler Veiga wird zum Rekordtransfer von Villarreal

22.08.2025, 13:55

Renato Veiga.
Legende: Neue Attraktion für Spaniens LaLiga Renato Veiga. Imago Images/Paul Phelan

LaLiga: Villarreal macht das Rennen um Veiga

Renato Veiga verlässt den FC Chelsea und wechselt nach Spanien zu Villarreal. Für den portugiesischen Internationalen überweist das «gelbe U-Boot» inklusive Bonus-Zahlungen knapp 30 Millionen Euro an die Londoner. Damit ist Veiga der teuerste Neuzugang der Klubgeschichte Villarreals. Zwischen 2023 und 2024 absolvierte der inzwischen 22-jährige Mittelfeldspieler 26 Partien für den FC Basel, ehe er für knapp 15 Millionen Euro an Chelsea weiterverkauft wurde. Die Rückrunde der vergangenen Saison verbrachte Veiga leihweise bei Juventus.

