Legende: Neue Attraktion für Spaniens LaLiga Renato Veiga. Imago Images/Paul Phelan

LaLiga: Villarreal macht das Rennen um Veiga

Renato Veiga verlässt den FC Chelsea und wechselt nach Spanien zu Villarreal. Für den portugiesischen Internationalen überweist das «gelbe U-Boot» inklusive Bonus-Zahlungen knapp 30 Millionen Euro an die Londoner. Damit ist Veiga der teuerste Neuzugang der Klubgeschichte Villarreals. Zwischen 2023 und 2024 absolvierte der inzwischen 22-jährige Mittelfeldspieler 26 Partien für den FC Basel, ehe er für knapp 15 Millionen Euro an Chelsea weiterverkauft wurde. Die Rückrunde der vergangenen Saison verbrachte Veiga leihweise bei Juventus.

Serie A: Diouf zu Inter Mailand

Inter Mailand verstärkt sich vor dem Saisonstart in der Liga mit Mittelfeldspieler Andy Diouf. Der 22-jährige Franzose wechselt vom französischen Erstligisten RC Lens zu Inter. Gemäss Medienberichten lassen sich die Mailänder die Dienste Dioufs rund 20 Millionen Franken kosten. Auch Diouf hat eine Basler Vergangenheit. In der Saison 2022/23 spielte er leihweise am Rheinknie. Basel zog die Kaufoption und verkaufte Diouf im selben Transferfenster nach Frankreich weiter.