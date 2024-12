Ex-FCZ-Coach Breitenreiter zurück in Hannover

Legende: In vertrauten Gefilden André Breitenreiter. Imago/NurPhoto

2. Bundesliga: Breitenreiter übernimmt Hannover

André Breitenreiter, der den FC Zürich 2022 zum Meistertitel gecoacht hat, soll Hannover in die Bundesliga zurückführen. Der 51-jährige Deutsche übernimmt den Trainerposten des entlassenen Stefan Leitl. Zur Saisonmitte liegt Hannover in der 2. Bundesliga mit kleinem Rückstand auf die Aufstiegsränge auf dem 7. Platz. Breitenreiter schaffte mit seinem Stammklub Hannover 2017 den Aufstieg in die Bundesliga. Zuletzt coachte er von Februar bis Mai den englischen Klub Huddersfield.

