Internationale Fussball-News Ex-Lausanner Guessand zu Villa – Saisonstart ohne «Lewa»?

08.08.2025, 16:29

Evann Guessand.
Legende: Kostete über 30 Millionen Der Ex-Lausanner Evann Guessand. Imago/Icon Sport

Premier League: Aston Villa holt Guessand

Aston Villa hat vom Ligue-1-Klub OGC Nizza den ivorischen Internationalen Evann Guessand verpflichtet. Für den 24-jährigen Stürmer lässt der Klub aus Birmingham gemäss Medienberichten 30 Millionen Euro (plus Bonus) springen. Guessand spielte in der Saison 2020/21 leihweise für Lausanne. In 35 Spielen gelangen ihm 7 Tore.

Premier League: Chelsea lange ohne Colwill

Chelseas Innenverteidiger Levi Colwill hat sich im Training einen Kreuzbandriss zugezogen. Der 22-Jährige unterzog sich bereits einem Eingriff, dürfte aber einen Grossteil der Saison verpassen.

LaLiga: Lewandowski angeschlagen

Robert Lewandowski droht den Saisonauftakt von Spaniens Meister Barcelona in einer Woche zu verpassen. Der 36-jährige Stürmer leidet unter muskulären Problemen im linken Oberschenkel. Eine genaue Ausfallzeit nannte Barça nicht.

«Palästinensischer Pelé» getötet

Der palästinensische Ex-Internationale Suleiman al-Obeid ist tot. Der 41-Jährige, der als «palästinensischer Pelé» galt, sei beim Warten auf Hilfslieferungen durch einen israelischen Angriff getötet worden, teilte der Fussballverband (PFA) mit.

