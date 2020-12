Legende: Muss vorerst pausieren Newcastle-Verteidiger Fabian Schär. imago images

England: Schär mit Corona infiziert

Fabian Schär fehlt seinem Klub Newcastle bis auf Weiteres. Der Schweizer Nationalverteidiger befindet sich nach einem positiven Corona-Test in einer zehntägigen Isolation. Gegenüber dem «Sonntagsblick» liess Schär verlauten, dass Corona ihn «einige Tage recht lahmgelegt» habe, es ihm inzwischen aber besser gehe. Schär fehlte Newcastle am Samstag beim 2:1 gegen West Bromwich. Seinen letzten (Teil-)Einsatz für den Premier-League-Klub hatte der 28-Jährige Ende November beim 2:0-Sieg bei Crystal Palace.

England: Lange Pause für Liverpools Diogo Jota

Der englische Meister Liverpool muss rund 2 Monate auf Stürmer Diogo Jota verzichten. Der 24-jährige Portugiese, der im Sommer von den Wolverhampton Wanderers zu den Reds gewechselt war und in 9 Meisterschaftsspielen 5 Tore erzielte, hatte sich während des Champions-League-Spiels am Mittwoch beim FC Midtjylland (1:1) am Knie verletzt.

Kroatien: Otto Baric verstorben

Der ehemalige kroatische und österreichische Nationaltrainer Otto Baric ist im Alter von 87 Jahren verstorben. Wie der kroatische Fussballverband am Sonntag bekannt gab, starb der Kroate in Zagreb.