Legende: Erhalten womöglich früher als üblich neue Teamkollegen Die Spieler von Manchester City und anderen Top-Klubs. IMAGO / Pro Sports Images

Neues Transferfenster für Top-Klubs

Neues Transferfenster für die Klub-WM: Bayern München, Real Madrid und all die anderen können für das Prestige-Turnier der Fifa kurzfristig frisches Personal unter Vertrag nehmen. Dafür öffnet der Weltverband vom 1. bis zum 10. Juni «ein ausserordentliches Transferfenster», damit die «Klubs neue Spieler für das Turnier verpflichten können», wie es in einer Mitteilung am Mittwoch hiess. Die Regelung gilt für alle Verbände, deren Klubs an der erstmals ausgetragenen Klub-WM in den USA (14. Juni bis 13. Juli) teilnehmen. Die endgültigen Kader für das Turnier müssen bis zum 10. Juni eingereicht werden.

Flick bleibt

Nach der erfolgreichen Saison mit dem Gewinn von gleich drei Trophäen hat Trainer Hansi Flick seinen Vertrag beim FC Barcelona vorzeitig um ein Jahr bis im Sommer 2027 verlängert. Das teilte der spanische Meister am Mittwoch mit und würdigte die Arbeit des ehemaligen Bundestrainers: «Die Begeisterung, die der Deutsche in seinem ersten Jahr als Trainer in den Verein brachte, hat den FC Barcelona erneut zu einem gefürchteten Rivalen in Europa gemacht.»