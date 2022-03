Legende: Könnte Zenit St. Petersburg verlassen Der Brasilianer Malcom. imago images

Fifa: Spieler von russischen und ukrainischen Klubs dürfen wechseln

Die Fifa hat ein temporäres Transferfenster für ausländische Spieler und Trainer bei Klubs in Russland und der Ukraine geöffnet. Verträge mit ukrainischen Klubs werden automatisch bis Ende Saison ausgesetzt. Spieler bei russischen Vereinen dürfen ihre Kontrakte einseitig bis 30. Juni aussetzen. Dies würde bedeuten, «dass sie bis zum 30. Juni 2022 als vertragslos gelten und es ihnen freisteht, ohne Konsequenzen einen Vertrag mit einem anderen Klub zu unterzeichnen», so der Weltverband. Gleichzeitig wurde festgelegt, dass diese Wechselfrist bis einschliesslich 7. April gilt. Ein Verein darf maximal 2 Spieler verpflichten, die unter diese Ausnahmeregelung fallen.

00:36 Video Archiv: Russland wird vom Fussball ausgeschlossen Aus Sport-Clip vom 28.02.2022. abspielen

Deutschland: Hertha entlässt Friedrich

Der kriselnde Bundesliga-Klub Hertha BSC beendet die Zusammenarbeit mit Sportdirektor Arne Friedrich per sofort. Der Vertrag des 42-Jährigen, der den Verein am Saisonende verlassen wollte, wurde aufgelöst, wie die Berliner am Montag mitteilten.