Legende: Wird für diese Geste gesperrt Emiliano Martinez. Imago Images/NurPhoto

2 Spielsperren für Martinez nach Jubel-Provokation

Er kann es nicht lassen: Der argentinische Weltmeister-Torhüter Emiliano Martinez ist unter anderem wegen einer weiteren Jubel-Provokation vom Fussball-Weltverband Fifa für zwei Spiele gesperrt worden. Der 32-Jährige von Aston Villa verstiess Anfang September gegen den Fifa-Verhaltenskodex, als er sich ähnlich wie nach dem WM-Triumph 2022 in Katar eine anzügliche Geste mit einer Replik der Copa-America-Trophäe nach dem 3:0 in der WM-Qualifikation gegen Chile erlaubte. Fünf Tage später fiel Martinez erneut negativ auf, als er nach dem 1:2 gegen Kolumbien eine TV-Kamera mit seinen Handschuhen malträtierte. Martinez verpasst aufgrund der Sperre die anstehenden WM-Qualifikationsspiele gegen Venezuela am 10. Oktober und gegen Bolivien am 15. Oktober.