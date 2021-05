Legende: Duellieren sie sich in England? Manchester-City-Trainer Pep Guardiola und Chelsea-Coach Thomas Tuchel. imago images

Champions League: Engländer wollen Verlegung des Finals

Der englische Fussballverband bemüht sich um eine Verlegung des Champions-League-Finals vom 29. Mai von Istanbul nach Grossbritannien. Grund für den Antrag bei der Uefa ist, dass die britische Regierung Reisen in die Türkei wegen der dortigen Corona-Lage verbietet. Laut Grossbritanniens Verkehrsminister Grant Shapps werde die Türkei werde auf die sogenannte rote Liste gesetzt. Wer aus solchen Ländern nach Grossbritannien einreist, muss sich auf eigene Kosten für zehn Tage in Hotel-Quarantäne begeben. Die Uefa bat in einer ersten Reaktion um «Zeit, um über das Thema nachzudenken». Vor einigen Tagen hatte sie betont, an Istanbul als Ausrichtungsort festhalten zu wollen.