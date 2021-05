Legende: Ort des Geschehens Das Estadio do Dragao in Porto. imago images

Champions League: Stadion in Porto zu einem Drittel gefüllt

Der Final der Champions League zwischen Manchester City und Chelsea wird vor einer beachtlichen Kulisse stattfinden. Wie die Uefa mitteilte, genehmigten die portugiesischen Behörden für das in Porto angesetzte Spiel 16'500 Zuschauer. Damit wäre das Estadio do Dragao zu einem Drittel ausgelastet. Die beiden Klubs erhalten jeweils ein Kontingent von 6000 Karten, dazu gingen über die Uefa am Dienstagnachmittag 1700 Tickets in den freien Verkauf. Für den Einlass ist allerdings ein Impfnachweis oder ein negativer Corona-Test nötig.

Deutschland: Walter übernimmt beim HSV

Der Hamburger SV hat Tim Walter als neuen Cheftrainer verpflichtet. Der 45-Jährige erhält bei den Hanseaten einen Vertrag für die nächsten zwei Saisons. Walter stand zuletzt bis im Dezember 2019 beim VfB Stuttgart unter Vertrag. Er übernimmt das Amt von Horst Hrubesch, der im Saisonfinale für den entlassenen Daniel Thioune eingesprungen war. Nach dem erstmaligen Abstieg nach 55 Jahren Ligazugehörigkeit strebt der HSV seit drei Jahren erfolglos den Wiederaufstieg in die Bundesliga an.