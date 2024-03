Legende: Erlitt einen Herzstillstand Joe Barone. imago images/GribaudiImagePhoto

Italien: Fiorentina-Manager stirbt 57-jährig

Der Generaldirektor des Serie-A-Klubs Fiorentina, Joe Barone, ist auf der Intensivstation eines Mailänder Spitals an den Folgen eines Herzstillstands gestorben. Barone war am Sonntag zusammengebrochen, worauf die Partie Atalanta-Fiorentina kurzfristig abgesagt wurde. Er wäre am Mittwoch 58 Jahre alt geworden.

Spanien: Granada feuert Coach

Der abstiegsbedrohte spanische Erstligist Granada hat sich von Trainer Alexander Medina getrennt. Der 45-jährige Uruguayer hatte den Aufsteiger erst im November 2023 von Paco Lopez übernommen. In seiner Amtszeit gewann Granada lediglich eines von 14 Spielen und ist aktuell Vorletzter. Der Rückstand auf die Nichtabstiegszone beträgt 13 Punkte.