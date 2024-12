Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Bange Momente Die Partie zwischen der Fiorentina und Inter wurde am Sonntag abgebrochen. Keystone/Massimo Paolone/AP

Serie A: Bove nach Zusammenbruch stabil

Der Zustand des italienischen Fussballers Edoardo Bove ist nach dessen Zusammenbruch am Sonntagnachmittag stabil. Der Profi der AC Florenz ist bei Bewusstsein, ansprechbar und kann selbstständig atmen. Ein Beatmungsschlauch wurde am Morgen entfernt, wie der Klub bei X mitteilte. «Er ist derzeit wach, aufmerksam und orientiert.» Bove war während des Heimspiels gegen Meister Inter Mailand nach einer guten Viertelstunde ohne Fremdeinwirkung zusammengebrochen. Wie Medien meldeten, sei dabei auch sein Herz kurz stehengeblieben und ein Defibrillator zum Einsatz gekommen. Der 22-Jährige liegt derzeit auf der Intensivstation des Universitätskrankenhauses Careggi in Florenz, um weiter beobachtet und untersucht zu werden.