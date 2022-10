Legende: Kann für einmal nicht an der Seitenlinie dirigieren Union-Trainer Urs Fischer. IMAGO / osnapix

Deutschland: Fischer reist nicht nach Schweden

Trainer Urs Fischer hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Er kann deshalb Union Berlin am Donnerstag im Europa-League-Spiel in Schweden gegen Malmö nicht coachen. Der 56-jährige wird von seinem Assistenten Markus Hoffmann vertreten. Ob Fischer am Wochenende in der Liga, wo die Berliner überraschend Tabellenführer sind, wieder eingreifen kann, ist offen. In der Europa League steht die Union hingegen nach zwei Spielen punktelos da. Auch der SC Freiburg muss im Europa-League-Heimspiel gegen Nantes ohne den Chefcoach auskommen. Christian Streich wurde ebenfalls positiv getestet.

Schweiz: Ukraine für WM 2030 mitberücksichtigt

Die Ukraine wird wie erwartet in die gemeinsame Bewerbung von Spanien und Portugal für die Fussball-WM 2030 eingebunden. Das gaben die Präsidenten der drei nationalen Verbände am Mittwoch in Nyon bekannt. Die Bedingungen zur Teilnahme der Ukraine sollen zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt werden. Dem Koordinierungsausschuss zur Vorbereitung gehören ab sofort auch Vertreter der ukrainischen Seite an. Neben Spanien, Portugal und der Ukraine gibt es allerdings weitere Anwärter auf die Ausrichtung. Darunter das Trio Saudi-Arabien, Ägypten und Griechenland sowie das Quartett um Uruguay, Argentinien, Chile und Paraguay.