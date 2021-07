Frankreich: Ramos für 2 Jahre zu PSG

Sergio Ramos wechselt definitiv zum französischen Spitzenklub Paris St. Germain. Der 35-jährige Spanier, der 16 Jahre in Diensten von Real Madrid stand, unterschrieb einen Zweijahresvertrag in Paris. «Ich bin sehr stolz darauf, Teil dieses ambitionierten Projekts und Teil dieser Mannschaft mit so vielen grossartigen Spielern zu sein», sagte der langjährige Captain der «Königlichen». Der Wechsel nach Paris stelle eine «grosse Veränderung in meinem Leben und eine neue Herausforderung» dar. Seit seinem Wechsel als Teenager vom FC Sevilla zum Hauptstadt-Klub 2005 gewann Ramos mit den Königlichen viermal die Champions League, fünfmal die spanische Meisterschaft und zweimal den nationalen Pokal.

Frankreich: Deschamps will die Franzosen auch an die WM 2022 führen

Didier Deschamps wird die französische Nationalmannschaft auch in Zukunft betreuen. «Es gab keine Diskussion», sagte Verbandspräsident Noël Le Graët in einem Interview mit der Zeitung Figaro. «Das Ganze war in drei Minuten geregelt.» Frankreich war an der am Sonntag zu Ende gehenden EM im Achtelfinal im Penaltyschiessen an der Schweiz gescheitert.

Russland: Nationaltrainer Tschertschessow entlassen

Der russische Nationaltrainer Stanislaw Tschertschessow ist nach dem frühen Aus bei der Europameisterschaft entlassen worden. Das teilte der russische Verband RFS am Donnerstag mit. Russland war in der EM-Vorrunde nach zwei Niederlagen aus drei Spielen als Gruppendritter ausgeschieden. Der 57-jährige Tschertschessow hatte Russland bei der Heim-WM 2018 noch bis in den Viertelfinal geführt.

Belgien: Martinez bleibt Nationalcoach

Roberto Martinez bleibt trotz des Ausscheidens im EM-Viertelfinal Trainer der belgischen Nationalmannschaft und will bis zur Winter-WM 2022 in Katar weitermachen. «Mein Fokus liegt bereits auf der WM-Qualifikation und der finalen Phase der Nations League», sagte der spanische Trainer am Mittwoch in einer Videokonferenz. Er sehe seine Arbeit in Belgien noch längst nicht als erledigt an.