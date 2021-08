Legende: Erhält langfristige Perspektiven bei Arsenal Das norwegische Talent Martin Ödegaard (22). Keystone

Ödegaard bleibt bei den «Gunners» Teamkollege von Xhaka

Der norwegische Nationalspieler Martin Ödegaard wird definitiv vom spanischen Rekordmeister Real Madrid zu Arsenal transferiert. Der 22-Jährige war im vergangenen halben Jahr bereits an die Engländer ausgeliehen. Zu den Transferdetails und der Vertragsdauer machte der Klub des Schweizer Nati-Captains Granit Xhaka keine Angaben. Medienberichten zufolge soll sich die Ablöse auf 35 bis 40 Millionen Euro belaufen. Zudem wurde über einen Kontrakt bis zum Sommer 2026 spekuliert.

00:37 Video Aus dem Archiv: Ödegaard trifft in der Europa League krachend Aus Sport-Clip vom 11.03.2021. abspielen

Bayern gedenken Gerd Müller gegen Köln

Bayern München wird seinen grossen Torjäger Gerd Müller beim Bundesliga-Heimspiel gegen Köln am Sonntag gemeinsam mit den Fans speziell ehren. Vor dem Anpfiff werden Präsident Herbert Hainer und Ehrenpräsident Uli Hoeness den am letzten Sonntag im Alter von 75 Jahren verstorbenen «Bomber der Nation» mit Reden auf dem Rasen würdigen. Erstmals nach anderthalb Jahren sind wieder bis zu 20'000 Zuschauer in der Allianz Arena zugelassen. Die Bayern-Profis werden mit Trauerflor auflaufen. Nach dem Abpfiff soll das Stadion mit dem besonderen Schriftzug «Danke Gerd» erstrahlen.

Bayern-Keeper Neuer plagt eine Kapselblessur

Apropos Bayern vs. Köln: Bayern München muss am Sonntag mit grosser Wahrscheinlichkeit auf Manuel Neuer verzichten. «Stand jetzt gehe ich nicht davon aus, dass er spielt. Wir müssen von Tag zu Tag schauen», sagte Trainer Julian Nagelsmann am Freitag. Der Keeper hatte sich beim 3:1-Erfolg im Supercup bei Borussia Dortmund eine Kapselverletzung am rechten Sprunggelenk zugezogen. Der 35-Jährige fehlte deshalb bei den Trainingseinheiten am Donnerstag und Freitag. Als Ersatz im Bayern-Tor steht Sven Ulreich bereit, der im Sommer vom Hamburger SV gekommen war. Sicher fehlen wird am Sonntag Kingsley Coman aufgrund einer Einblutung im Gesäss.