Legende: Soll Milan zurück auf die Erfolgsstrasse führen Paulo Fonseca. Imago Images/PanoramiC/Laurent Sanson

Serie A: Fonseca neuer Trainer bei Milan

Die Nachfolge von Stefano Pioli als Trainer der AC Milan ist geklärt. Mit einem Vertrag bis 2027 übernimmt Paulo Fonseca bei den «Rossoneri» die Geschicke an der Seitenlinie. Der Portugiese amtete in den letzten beiden Saisons als Coach bei Lille. Fonseca führte die Mannschaft aus dem Norden Frankreichs in der abgelaufenen Spielzeit auf Platz 4 der Ligue 1, zudem erreichte Lille in der Conference League den Viertelfinal. Bei Milan sind die Erwartungen nach einer durchzogenen Saison hoch. In der Serie A belegte man zwar Rang 2, allerdings mit einem riesigen Rückstand auf Meister und Stadtrivale Inter. In der Champions League scheiterte Milan bereits in der Gruppenphase, in der Europa League war im Viertelfinal Schluss.