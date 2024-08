Legende: Liess sich im Freudentaumel zu Provokationen hinreissen Alvaro Morata. Imago/ABACAPRESS

Spanien: Morata und Rodri müssen nach Gesängen aussetzen

Für die spanischen Europameister Alvaro Morata und Rodri haben ihre provokativen Aussagen und Gesänge bei der EM-Party in Madrid Folgen. Die Ethik- und Disziplinarkammer der Uefa sperrte das Duo für ein Länderspiel. Bei der Feier der spanischen Nationalelf nach dem vierten Titelgewinn stimmte Rodri den Gesang an «Gibraltar ist spanisch». Die Halbinsel Gibraltar, die an der Südküste Spaniens liegt, ist seit dem 18. Jahrhundert britisches Überseegebiet, die Aussage entsprechend brisant. Gibraltars Fussballverband legte in der Folge Beschwerde ein. Morata hatte sich zudem auf der Bühne über Deutschlands Jamal Musiala lustig gemacht