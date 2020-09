Legende: Folgt auf Ronald Koeman Frank de Boer. imago images

Niederlande: Frank De Boer neuer Bondscoach

Frank de Boer ist neuer Trainer der niederländischen Nationalmannschaft. Der frühere Abwehrspieler tritt die Nachfolge von Ronald Koeman an, der nun beim FC Barcelona in der Verantwortung steht. Seine Trainer-Karriere im Spitzenfussball startete De Boer vor 12 Jahren als Assistent in der Nationalmannschaft der Niederlande. Danach war der 50-Jährige Chefcoach von Ajax Amsterdam, Inter Mailand, Crystal Palace und in den USA beim MLS-Klub Atlanta. Als Spieler war De Boer unter anderen ebenfalls für Ajax, den FC Barcelona, Galatasaray Istanbul und die Glasgow Rangers tätig.

England: Havertz erzielt Dreierpack für Chelsea

Der deutsche Nationalspieler Kai Havertz hat den FC Chelsea mit seinen drei ersten Toren im neuen Trikot in den Achtelfinal des englischen Ligapokals geführt. Der Neuzugang von Bayer Leverkusen traf beim 6:0-Heimsieg gegen den überforderten Zweitligisten FC Barnsley zum 2:0 (28.), 4:0 (55.) und 5:0 (65.). Die weiteren Tore für die von Frank Lampard trainierten «Blues» erzielten Tammy Abraham (1:0, 19.), Ross Barkley (3:0, 49.) sowie Olivier Giroud (6:0, 83.)

Legende: War der überragende Chelsea-Spieler gegen Barnsley Kai Havertz. imago images

Allgemein: Messi und Ronaldo nicht für Europas Fussballer des Jahres nominiert

Der europäische Fussballverband hat am Mittwoch die 3 Nominierten für die Auszeichnung des Uefa-Spielers der Saison 2019/20 bekanntgegeben. Goalie Manuel Neuer und Stürmer Robert Lewandowski von Champions-League-Sieger Bayern München sowie Kevin De Bruyne (Manchester City) stehen einer Jury zur Auswahl. Massgeblich war die Abstimmung von 80 Klubtrainern, die an der Gruppenphase von CL und Europa League teilnahmen, sowie 55 Journalisten.

Lionel Messi kam gemeinsam mit Neymar auf den 4. Platz. Der Argentinier war seit 2010 wie Cristiano Ronaldo stets unter die letzten 3 vorgestossen. Als bester Trainer stehen Hansi Flick, Julian Nagelsmann und Jürgen Klopp zur Auswahl.

England: Wolverhampton verpflichtet Semedo

Der rechte Aussenverteidiger Nelson Semedo zieht vom FC Barcelona zu den Wolverhampton Wanderers. Der 26-jährige Portugiese unterschrieb bei den Engländern einen Dreijahresvertrag. Gemäss dem spanischen Klub beläuft sich das Transfergeschäft auf 30 Millionen Euro plus Bonuszahlungen von bis zu 10 Millionen Euro. Semedo spielte 3 Saisons für Barça. Dabei kam er in 82 Spielen zum Einsatz.