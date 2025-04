Legende: Hat sich bei seinem Foul verletzt Kaua Santos. IMAGO / Jan Huebner

Bundesliga: Frankfurts Santos fällt lange aus

Eintracht Frankfurt muss im Saisonendspurt ohne Torhüter Kaua Santos auskommen. Der Brasilianer erlitt beim Viertelfinal-Aus in der Europa League gegen Tottenham Hotspur einen Kreuzbandriss und wird monatelang fehlen. Zudem fällt Mario Götze aufgrund einer Muskelverletzung im Oberschenkel «bis auf Weiteres» aus. Das teilten die Frankfurter am Freitagabend mit. Santos hatte beim 0:1 gegen die Londoner den Foulelfmeter, den Dominic Solanke in der 43. Minute zum Siegtreffer verwandelte, verursacht und sich dabei die Verletzung zugezogen.

Europacup: Novum in der «Königsklasse»?

England könnte erstmals in der Geschichte der Champions League 6 Teilnehmer stellen und damit in der kommenden Saison für ein Novum sorgen. Neben den 4 garantierten Startplätzen hat die Premier League bereits einen 5. Teilnehmer aufgrund des starken Abschneidens in dieser Europacup-Saison sicher, dazu könnten sich Manchester United oder Tottenham Hotspur über die Europa League für die «Königsklasse» qualifizieren. Beide Teams straucheln in der Liga gewaltig (Platz 14 und 15), stehen dafür aber im Halbfinal der Europa League. Der Sieger des Wettbewerbs darf im kommenden Jahr in der Champions League starten.