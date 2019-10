Legende: Verletzung an der linken Schulter Kevin Trapp. Keystone

Frankfurt muss ohne Trapp auskommen

Adi Hütter und Eintracht Frankfurt müssen lange auf Kevin Trapp verzichten. Der Torwart hat sich beim Auswärtsspiel gegen Union Berlin am Freitag eine Verletzung in der linken Schulter zugezogen. Der Anriss der Rotatorenmanschette muss operiert werden, weshalb der 29-Jährige für die ganze restliche Vorrunde ausfällt. Der Teamkollege von Gelson Fernandes und Djibril Sow hatte sich zuletzt als sicherer Rückhalt präsentiert.

Wolfsburg bangt um Mehmedi

Bundesliga-Klub Wolfsburg bangt vor dem Auswärtsspiel in der Europa League am Donnerstag gegen Saint-Etienne um den Einsatz von Admir Mehmedi. Der Schweizer Offensivspieler musste das Training am Dienstag wegen muskulärer Probleme abbrechen. Ob er am Mittwoch mit nach Frankreich reisen kann, ist noch unklar.

Pellegrini fällt 2 Monate aus

Die AS Roma muss rund 2 Monate ohne Lorenzo Pellegrini auskommen. Der Mittelfeldspieler hatte am Sonntag im Serie-A-Spiel gegen Lecce einen Bruch des Mittelfussknochens erlitten und musste anschliessend operiert werden. Der 23-Jährige fehlt Italien damit auch in der EM-Quali.

Sendebezug: Nachmittagsbulletin, SRF 3, 1.10.19, 16:05 Uhr.