Legende: Nimmt Abschied von Frankfurt Luka Jovic. Keystone

Jovic wechselt zu den «Königlichen»

Luka Jovic verlässt Eintracht Frankfurt und schliesst sich Real Madrid an. Bei den Spaniern erhält der 21-jährige Serbe einen Fünfjahresvertrag. Über die Höhe der Ablösesumme haben beide Klubs Stillschweigen vereinbart. In der abgelaufenen Bundesliga-Saison erzielte Jovic in 32 Spielen 17 Tore.

Sevilla installiert Lopetegui an der Seitenlinie

Julen Lopetegui hat wieder einen Trainerjob in der Primera Division. Der 52-jährige Baske unterschrieb für 3 Saisons als Chef-Coach bei Sevilla. Er ersetzt dort Landsmann Joaquin Caparros. Der frühere spanische Nationaltrainer war seit Ende Oktober 2018 ohne Anstellung. In seiner Debüt-Saison bei Real Madrid hatte er nach nur rund 4 Monaten wieder Platz machen müssen.

Jerkovic mit 69 Jahren gestorben

Jure Jerkovic, einer der besten ausländischen Spieler im Schweizer Fussball gegen Ende der Siebziger- und in der ersten Hälfte der Achtzigerjahre, ist im Alter von 69 Jahren verstorben. Der torgefährliche Mittelfeld-Regisseur Jerkovic war eine der grossen FCZ-Figuren beim Gewinn des Meistertitels der Zürcher im Jahre 1981 unter Trainer Daniel Jeandupeux.