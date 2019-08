Legende: Wurde von der UEFA für den Supercup nominiert Stéphanie Frappart. imago images

Frappart leitet Supercup-Duell

Die UEFA hat erstmals eine Schiedsrichterin für ein bedeutendes Pflichtspiel im Männerfussball nominiert. Die Französin Stéphanie Frappart wird die Partie um den Supercup zwischen Champions-League-Sieger Liverpool und Europa-League-Gewinner Chelsea am 14. August in Istanbul leiten. Zwischen 2004 und 2009 hatte die Schweizerin Nicole Petignat als erste Frau drei Qualifikationspartien für den UEFA-Cup gepfiffen.

Dani Alves von Paris nach Sao Paulo

Nach 17 erfolgreichen Jahren in Europa kehrt Dani Alves in seine Heimat Brasilien zurück. Der 36-Jährige, dessen Vertrag bei Paris St. Germain im Sommer ausgelaufen war, hat sich bis Dezember 2022 an den Traditionsklub FC Sao Paulo gebunden. Für den Rechtsverteidiger geht damit ein langgehegter Wunsch in Erfüllung. Auf dem alten Kontinent heuerte Alves, der vor knapp 4 Wochen die Seleçao zum Copa-America-Triumph geführt hatte, 2002 als 19-Jähriger beim FC Sevilla an, feierte anschliessend beim FC Barcelona seine besten Jahre, ehe zuletzt kürzere Stationen bei Juventus Turin und Paris SG folgten. Insgesamt gewann er mit seinen Klubs und im Nationaltrikot die Rekordzahl von 40 offiziellen Titeln.

Baxter tritt als Südafrika-Trainer zurück

Stuart Baxter tritt als Nationaltrainer Südafrikas zurück. An einer Pressekonferenz verwies der 65-jährige Schotte, der seit 2017 im Amt war, als Begründung auf mangelnde Unterstützung durch die Öffentlichkeit. In Medien geäusserte Kritik an seiner Arbeit stiess Baxter sauer auf. Südafrika war kürzlich am Afrika Cup überraschend ins Viertelfinale gekommen.

