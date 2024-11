Legende: Auf der Höhe Goalie Stefan Frei hat im Duell mit dem französischen Starstürmer Olivier Giroud alles im Griff. Keystone/Kyusung Gong

MLS: Seattle mit Frei bezwingt Los Angeles

Die Seattle Sounders mit dem Schweizer Goalie Stefan Frei stehen im Playoff-Halbfinal der amerikanischen Major League Soccer (MLS). Sie gewannen gegen den Los Angeles FC 2:1 nach Verlängerung. In Los Angeles ging das Heimteam, bei dem unter anderem die Franzosen Hugo Lloris und Olivier Giroud in der Startelf standen, zunächst in Führung. Ein Eigentor brachte die Gäste zurück ins Spiel. Frei, der mit Seattle 2016 und 2019 den Meistertitel gewann, hielt sein Team mit teils spektakulären Paraden im Spiel. Die Entscheidung fiel erst in der 109. Minute, als Jordan Morris nach einem Eckball zum 2:1 für die Gäste traf. Im Halbfinal treffen Frei und Co. auf den Sieger der Partie zwischen LA Galaxy und Minnesota United.

04:12 Video Archiv: Stefan Frei gewinnt den 1. MLS-Titel Aus Sportpanorama vom 11.12.2016. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 12 Sekunden.



2. Bundesliga: Baumgart muss gehen

Der Hamburger SV hat sich von Trainer Steffen Baumgart getrennt. Einen Tag nach dem 2:2 gegen Schalke 04 und 5 Pflichtspielen ohne Sieg musste der 52-Jährige beim strauchelnden Aufstiegsaspiranten gehen. Mit 20 Punkten liegen die Hanseaten nach 13 Spieltagen nur noch auf dem 7. Tabellenrang, im 7. Anlauf soll in dieser Saison endlich die Bundesliga-Rückkehr gelingen.