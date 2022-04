Deutschland: Freiburg legt Protest ein

Bayern München muss nach der Wechselpanne beim 4:1 gegen Freiburg am grünen Tisch um die drei Punkte zittern. Die Breisgauer legten am Montag kurz vor Fristende Einspruch gegen die Wertung der Partie ein. Nun muss das Sportgericht des Deutschen Fussball-Bundes (DFB) über mögliche Folgen entscheiden. Die Münchner hatten nach einem Wechselfehler in der 86. Minute für 16 Sekunden mit 12 Spielern auf dem Feld gespielt. Kingsley Coman hatte das Feld nach einem Doppelwechsel aufgrund einer falschen Anzeige auf der Wechseltafel nicht rechtzeitig verlassen.

Niederlande: Van Gaal hat Krebs

Louis van Gaal, seit letztem Sommer Nationaltrainer der Niederlande, ist an Prostatakrebs erkrankt. Er leide bereits seit einiger Zeit an Krebs und habe sich bereits 25 Bestrahlungen unterzogen, gab der ehemaligen Coach von Bayern München im niederländischen Fernsehen bekannt. Zur WM in Katar Ende dieses Jahres will er dennoch reisen, um seine Mannschaft zu betreuen. Die Niederlande trifft in der Gruppe A auf Katar, Ecuador und Senegal.