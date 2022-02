Legende: Musste am Wochenende pausieren Michael Frey am 5. Februar im Spiel gegen Royale Union Saint-Gilloise. imago images

Belgien: Frey verletzt

Michael Frey hat das Gastspiel bei RFC Seraing vom Samstag in der belgischen Jupiler League verpasst. Der zweitbeste Skorer der Liga (18 Treffer) laboriert gemäss Medienberichten an einer Ellbogenverletzung. Der 27-Jährige soll das Training jedoch in den nächsten Tagen wieder aufnehmen und für das Heimspiel gegen Mechelen am 20. Februar wieder zur Verfügung stehen. Antwerpen belegt mit 7 Punkten Rückstand auf Union Saint-Gilloise (1 Spiel weniger) Platz 2.

Portugal: Chaos im Spitzenspiel

«Das waren bedauernswerte und beschämende Szenen», meinte Porto-Coach Sergio Conceição am Freitag nach dem Topspiel der portugiesischen Liga zwischen Porto und Sporting (2:2). Kurz vor Schluss wurde Portos Pepe im gegnerischen Strafraum von einem Gegenspieler am Kopf getroffen, der Elfmeterpfiff blieb aber aus. Anschliessend lieferten sich Betreuer und Spieler beider Teams auf dem Feld eine Rangelei. Pepes Mitspieler Marchesin sowie Sportings João Palhinha und Bruno Tabata sahen Rot. Laut A Bola gerieten lange nach Schlusspfiff Sporting-Präsident Frederico Varandas und Portos Vize Vitor Baia aneinander, die Polizei musste schlichten.

