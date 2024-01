Legende: Geht neu für QPR auf Torejagd Michael Frey, hier im Trikot des FC Schalke 04. Freshfocus/Leonie Horky

Michael Frey: 10. Klub in 10 Jahren

Michael Frey setzt seine Karriere in England beim Zweitligisten Queens Park Rangers fort. Der 29-jährige Stürmer stand zuletzt bei Royal Antwerpen in Belgien unter Vertrag, spielte in dieser Saison aber nach einem Zerwürfnis mit der Klubführung keine Rolle mehr. Sein letztes Pflichtspiel bestritt Frey im Mai letzten Jahres für Schalke 04. Die Queens Park Rangers kämpfen in dieser Saison um den Klassenerhalt. Nach 29 Runden liegt QPR auf einem Abstiegsplatz. Für Frey sind die «Super Hoops» die 10. Station im 6. Land in 10 Jahren.

01:40 Video Archiv: Frey spielt sich in Antwerpen zurück ins Rampenlicht Aus Sport-Clip vom 23.09.2021. abspielen. Laufzeit 1 Minute 40 Sekunden.

Panama: Trauer um Rekordtorschütze Tejada

Panamas Rekordtorschütze Luis Tejada ist im Alter von nur 41 Jahren verstorben. Der nationale Verband Fepafut bestätigte den Tod von «El Matador», der Medienberichten zufolge einem Herzinfarkt erlag. Tejada erzielte in 108 Länderspielen für die «Canaleros» 43 Treffer und kam bei der WM-Endrunde 2018 in Russland zu 2 Einsätzen. Erst im Januar 2023 hatte er nach mehr als 20 Jahren seine Profikarriere beendet.