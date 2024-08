Legende: Wagt ein neues Abenteuer in der Premier League Niclas Füllkrug. Imago Images/Svein Ove Ekornesvag

Premier League: Füllkrug zu West Ham

Niclas Füllkrug wechselt von Dortmund nach England zu West Ham. Der 31-jährige Stürmer unterschrieb einen Vertrag bis 2028. Der Transfer hatte sich seit Tagen angedeutet – Füllkrug verlässt den BVB nach nur einer Saison. Zur Ablösesumme machten beide Klubs keine Angaben, Medienberichten zufolge soll sie bei etwa 30 Millionen Euro liegen.

01:35 Video Archiv: Füllkrug trifft an der EM gegen die Schweiz Aus UEFA EURO 2024 Clips vom 23.06.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 35 Sekunden.

Bundesliga: PSG leiht Simons erneut an Leipzig aus

Xavi Simons spielt auch in der kommenden Saison in der Bundesliga. Der niederländische Nationalspieler lässt sich erneut von Paris St-Germain an RB Leipzig verleihen, wie der Bundesligist mitteilte. Eine Kaufoption ist nicht vorgesehen. Simons hatte in der vergangenen Spielzeit mit seinen markanten Dribblings für Aufsehen gesorgt. In 43 Partien für RB markierte er 10 Treffer und gab 15 Vorlagen.

00:47 Video Archiv: Simons' Traumtor an der EURO gegen England Aus UEFA EURO 2024 Clips vom 10.07.2024. abspielen. Laufzeit 47 Sekunden.

Ligue 1: PSG holt Neves

PSG hat das portugiesische Mittelfeld-Talent João Neves von Benfica Lissabon verpflichtet. Der 19-Jährige unterschrieb einen bis 2029 gültigen Vertrag. Die Ablösesumme soll sich auf 60 Millionen Euro belaufen, hinzu könnten 10 Millionen an Bonuszahlungen kommen. An der EM in Deutschland kam Neves zweimal zum Einsatz.