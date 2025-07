Legende: Bald wieder bei Chelsea vereint Ex-Brighton-Spieler Moises Caicedo und Joao Pedro (r.), der an die Stamford Bridge wechselt. imago images/Sports Press Photo

Premier League: Chelsea schlägt wieder bei Brighton zu

Chelsea stattet den brasilianischen Stürmer Joao Pedro gemäss Mitteilung des Vereins mit einem Vertrag über acht Jahre aus. Der 23-Jährige kommt vom Premier-League-Rivalen Brighton, wo er in der vergangenen Saison zehn Ligatore erzielte. Die Ablösesumme soll rund 70 Millionen Euro betragen. Seinen Medizincheck absolvierte der brasilianische Internationale in den USA. Demnach könnte er bereits im Viertelfinal der Klub-WM in der Nacht auf Samstag in Philadelphia gegen Palmeiras sein Debüt für Chelsea geben.

