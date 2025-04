Gabunischer Stürmer Boupendza stürzt aus dem 11. Stock in den Tod

Legende: Ist ums Leben gekommen Aaron Boupendza. Imago Images/China News Service

Tragischer Vorfall um Aaron Boupendza

Trauer um Aaron Boupendza: Der Gabuner ist nach einem Sturz aus dem 11. Stock seines Wohnhauses im chinesischen Hangzhou gestorben. Das teilte der Fussball-Verband von Gabun am Mittwoch mit. Boupendza wurde 28 Jahre alt, zuletzt stand er beim Zhejiang FC unter Vertrag. «Die genauen Umstände dieses Dramas sind noch unklar», berichtete der staatliche Sender Gabon 24, eine Untersuchung des Unglücks läuft. Boupendza war erst im Januar nach China gewechselt, vorher hatte der Angreifer für zahlreiche Klubs gespielt. In der Saison 2020/2021 war er in der Türkei für Hatayspor Torschützenkönig der Süper-Lig geworden.