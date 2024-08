Per E-Mail teilen

Legende: Spielt künftig in Spanien Connor Gallagher. imago images/SOPA Images

LaLiga: Nun ist Gallaghers Wechsel fix

Conor Gallagher verlässt den FC Chelsea und schliesst sich dem spanischen Spitzenklub Atletico Madrid an. Das gaben beide Klubs am Mittwoch bekannt. Bei Atletico erhält der 24-jährige Engländer einen Vertrag bis 2029, zur Ablösesumme wurden keine Angaben gemacht. Bereits letzte Woche hatte der Nationalspieler vor dem Wechsel nach Spanien gestanden. Da Atletico für den Kauf Gallaghers aber noch Geld benötigte, sollte im Gegenzug Stürmer Samu Omorodion an die Stamford Bridge gehen. Dieser Transfer scheiterte, Gallagher musste zurück auf die Insel und alleine trainieren.

Felix im Gegenzug zu Chelsea

Dagegen tritt Joao Felix die Reise von Atletico in die englische Hauptstadt an. Bei Chelsea unterschrieb der Portugiese, der bereits in der Rückrunde der Saison 2022/23 für den zweifachen Champions-League-Sieger gespielt hatte, einen Vertrag bis 2031. Felix ist der zehnte Neuzugang des Sommers, die Ablösesumme soll rund 50 Millionen Euro betragen.