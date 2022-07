Frankreich: Pochettino muss gehen, Galtier beerbt ihn

Der französische Meister Paris St-Germain startet den nächsten Angriff auf den Titel in der Champions League mit Trainer Christophe Galtier. Wie der Klub mitteilte, tritt der 55-Jährige die Nachfolge von Mauricio Pochettino an. Galtier wechselt von Nizza an die Seine, 2021 hatte er Lille sensationell zur Meisterschaft geführt. Erst am Dienstagvormittag hatte PSG die Trennung von Pochettino verkündet.

08:14 Video Archiv: PSG scheitert im CL-Achtelfinal dramatisch an Real Madrid Aus Sport-Clip vom 09.03.2022. abspielen. Laufzeit 8 Minuten 14 Sekunden.





Italien: Milan holt Origi ablösefrei

Der italienische Meister AC Mailand hat Divock Origi von Liverpool verpflichtet. Am Dienstag bestätigte Milan den ablösefreien Transfer des Mittelstürmers, der den englischen Vizemeister im Sommer nach acht Jahren verlassen hatte. Bei den Italienern unterschrieb Origi einen Vertrag bis 2026, der ihm jährlich rund vier Millionen Euro einbringen soll.

England: ManUnited verpflichtet Malacia

Luke Shaw bekommt bei Manchester United Konkurrenz auf der Linksverteidiger-Position. Die «Red Devils» machten am Dienstag den Zuzug von Tyrell Malacia offiziell. Der 22-jährige Niederländer stösst für 15 Millionen Euro von Feyenoord Rotterdam zur United.