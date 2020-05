Legende: Zurück in die Quarantäne Spieler und Trainer von Dynamo Dresden müssen sich erneut gedulden. imago images

Deutschland: 14 Tage Quarantäne für Dresden-Profis

Dynamo Dresden hat seinen ganzen Kader sowie Trainer- und Betreuerstab nach 2 weiteren positiven Corona-Fällen in eine 2-wöchige Quarantäne geschickt. Damit kann Dynamo in den kommenden 14 Tagen auch nicht am Spielbetrieb der 2. Bundesliga teilnehmen, der in einer Woche wieder beginnen soll. Dresden hätte am 17. Mai bei Hannover 96 spielen sollen. Dynamo ist der erste Klub aus den beiden deutschen Profiligen, der schon vor dem geplanten Wiederbeginn zu dieser drastischen Massnahme greifen muss.

Spanien: Umtiti unmittelbar nach der Pause im Pech

Barcelona verzeichnet nur einen Tag nach der Rückkehr auf den Trainingsplatz ein Verletzungsopfer. Der französische Weltmeister Samuel Umtiti zog sich im 2. Kleingruppentraining der Katalanen am Samstagmorgen eine Blessur an der rechten Wade zu. Wie lange der Innenverteidiger ausfallen wird, liess der Klub offen. Barça hatte nach dem Ende des spanischen Lockdowns am Freitag als eines der ersten Teams aus der Primera Division den sportlichen Alltag wieder aufgenommen.