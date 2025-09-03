Legende: Darf diese Saison nicht in der Champions League ran Ulisses Garcia. imago images/Psnewz

Marseille meldet Garcia nicht für die Champions League

Rückschlag für Ulisses Garcia: Der Schweizer Internationale figuriert nicht auf der Liste der Spieler, die sein Klub Olympique Marseille für die Champions League gemeldet hat. Der 29-jährige Aussenverteidiger, der in der Ligue 1 in allen drei Spielen der noch jungen Saison zum Einsatz kam, hat jüngst noch zusätzliche Konkurrenz auf seiner Position bekommen. Marseille verpflichtete am «Deadline Day» den italienischen Europameister Emerson Palmieri von West Ham. Garcia wechselte im Januar 2024 von YB zu den Franzosen.

