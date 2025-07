Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Kämpft seit Jahren mit Problemen infolge seiner Alkoholsucht Paul Gascoigne. imago images/PA Images

Gascoigne landet im Spital

Sorgen um Paul Gascoigne: Das englische Fussball-Idol ist abermals ins Spital eingeliefert worden. Das berichtet das Boulevardblatt The Sun. Demnach sei der frühere Star der «Three Lions» am Freitagabend von einem Freund nach einem Zusammenbruch halb bewusstlos im Schlafzimmer seines Hauses im südenglischen Küstenort Poole aufgefunden worden. Gascoigne (58) sei zunächst auf die Intensivstation gebracht, später aber zur weiteren Behandlung verlegt worden. Sein Zustand sei stabil, er solle aber noch mehrere Tage in der Klinik bleiben.