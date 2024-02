Legende: Ist seinen Job bei Marseille los Gennaro Gattuso. Imago Images/PanoramiC/Federico Pastellini

Ligue 1: Gattuso bei Marseille entlassen

Gennaro Gattuso ist nicht mehr Trainer von Olympique Marseille. Der ehemalige Sion-Coach muss seinen Posten beim schwächelnden Ligue-1-Klub räumen. Dem 46-jährigen Italiener wurde eine Resultatkrise zum Verhängnis. Marseille hat seit dem 7. Januar kein Pflichtspiel mehr gewonnen und ist in der Ligue 1 auf Platz 9 abgerutscht. Das 0:1 am Sonntag bei Brest war für die Südfranzosen die 7. Partie in Folge ohne Sieg. Der Italiener hatte das Traineramt bei OM erst Ende September angetreten. Neuer Coach wird Jean-Louis Gasset.

2. Bundesliga: Baumgart neuer HSV-Coach

Steffen Baumgart ist der neue Trainer des Hamburger SV. Der 52-Jährige übernimmt beim Tabellendritten der 2. Bundesliga per sofort. Dem Vernehmen nach unterschrieb der gebürtige Rostocker einen bis zum Sommer 2025 datierten Vertrag. Baumgart stand bis vergangenen Dezember beim 1. FC Köln an der Seitenlinie, verliess den abstiegsbedrohten Bundesligisten jedoch nach einer Niederlagenserie in gegenseitigem Einvernehmen. In Hamburg folgt Baumgart auf Tim Walter, der in den letzten beiden Jahren jeweils in der Barrage den Aufstieg verpasste.