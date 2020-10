Legende: In Torlaune Mario Gavranovic (rechts, Archivbild). Keystone

Kroatien: Gavranovic weiter treffsicher

Mario Gavranovic zeigt sich auch mit Dinamo Zagreb in Spiel- und Torlaune. Nach den zwei Toren am Dienstag mit der Schweiz gegen Deutschland traf Mario Gavranovic im Klub sogar drei Mal. Der Tessiner Stürmer erzielte für Dinamo Zagreb in der Meisterschaft im Spitzenspiel gegen Gorica alle Tore zum 3:2-Heimsieg. Damit führt Gavranovic in der Torschützenliste nun mit sieben Treffern. In der Tabelle schaffte Dinamo Zagreb dank dem Sieg eine Differenz von drei Punkten zu Verfolger Gorica.

Schottland: Rangers gewinnen «Old Firm»

Zum zweiten Mal in Folge reüssierten die Glasgow Rangers im Derby gegen Stadtrivale Celtic. Beim 2:0-Auswärtssieg des Teams von Steven Gerrard avancierte Innenverteidiger Connor Goldson zum Matchwinner. Er erzielte in der 9. respektive 54. Minute die beiden Treffer der Rangers. Die Schweizer Albian Ajeti (Celtic, ab 56.) und Cedric Itten (Rangers, ab 86.) kamen jeweils zu Teileinsätzen. Durch den 163. Sieg im 421. «Old Firm» der Geschichte liegen die Rangers mit nun 29 Punkten an der Tabellenspitze. Celtic folgt auf Rang 2 mit 25 Zählern, hat allerdings noch ein Spiel weniger ausgetragen.